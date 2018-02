Desapontado, Raúl lamenta queda do Real Ainda dentro do campo, o primeiro a mostrar a dimensão do estrago causado pela derrota e conseqüente eliminação do Real Madrid da Liga dos Campeões, que acabava de acontecer no estádio Delle Alpi, em Turim, foi o atacante espanhol Raúl, capitão do time, aparecendo com uma expressão visivelmente desapontada. Raúl disse que "toda a equipe estava decepcionada e que agora só restava seguir adiante e lutar pelo título do Campeonato Espanhol". "Tentamos fazer um gol, foi muito complicado marcar aqui em Turim. O certo é que na partida de ida em Madri merecíamos mais gols, mas não conseguimos e aqui eles fizeram em duas ocasiões. E decidiram a eliminatória", afirmou Raúl, ainda no gramado, para a TV espanhola TVE. Indagado sobre se a Juventus havia se transformado no grande inimigo do Real na Europa nestes últimos anos, Raúl ressaltou que "haverá mais partidas, mais confrontos mata-mata no futuro e espero que a sorte mude quando enfrentarmos a Juve novamente. Ainda muito frustrado pela derrota e eliminação, Raúl fazia um esforço para mostrar confiança na equipe para os próximos jogos. "Sentimos pela torcida, que viajou para Turim. Agora temos de lutar com todos nossas forças pelo título espanhol", repetiu o desolado capitão. A derrota para a Juve, que deixa a Espanha sem representantes na maior competição do continente, pode antecipar a reformulação anunciada pelo presidente do clube, Florentino Pérez, e a contratação de alguns jogadores, como Robinho do Santos.