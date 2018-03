Descansado, Bahia enfrenta Paysandu A semana sem jogos permitiu ao Bahia recuperar a maioria dos jogadores entregues ao departamento médico, além de dar tempo ao técnico Evaristo de Macedo de fazer alguns ajustes principalmente na defesa do time. Após a chegada do técnico o Bahia teve dois bons resultados consecutivos, a vitória de 2 a 1 diante do Grêmio na Fonte Nova e o empate por 1 a 1 contra o Vasco em São Januário. Para a partida contra o Paysandu, os jogadores só pensam nos três pontos. O lateral-direito Guto contundido e o volante Jair o melhor do time, suspenso, não jogam. Fabinho entra na lateral e Ramos é o mais cotado para entrar no meio.