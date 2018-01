Descanso: o segredo do São Paulo Além da qualidade técnica do elenco, os últimos bons resultados do São Paulo têm duas explicações, de acordo com o técnico Paulo Autuori: concentração e tempo para descanso. ?Não fizemos nenhuma mágica: bastou nos concentrarmos apenas no Campeonato Brasileiro e termos uma semana inteira para trabalhar, que os bons resultados voltaram?, observou o treinador. ?Poder focar nossa atenção em apenas um campeonato está sendo importante.? A análise do treinador confirma que ninguém no clube lamentou muito a eliminação na Copa Sul-Americana, há duas semanas, para o Internacional de Porto Alegre. Com tempo de se dedicar apenas à competição nacional, a equipe, aos poucos, tem recuperado o bom futebol que apresentou na conquista da Taça Libertadores. Reflexo, também, do descanso que alguns jogadores importantes têm recebido ? casos do goleiro Rogério Ceni, do volante Mineiro e do meia Danilo, que participaram de praticamente todos os 60 jogos que o time disputou este ano. ?Às vezes, um dia para se dedicar à família é mais importante do que alguns treinamentos. O jogador volta com a cabeça leve, mais descansado e motivado?, comenta Paulo Autuori. Outro detalhe é que apenas na semana passada Autuori teve tempo de fazer treinamentos técnicos específicos para alguns setores, casos dos zagueiros, e de trabalhar aspectos táticos da equipe de forma mais intensa. Para não perder o ritmo na competição nacional ? já são três vitórias seguidas, contra Paraná, por 4 a 0, Corinthians, por 3 a 2, e Coritiba, por 4 a 1 ? e com vistas ao Mundial de Clubes, em dezembro, no Japão, a comissão técnica decidiu dosar os treinamentos, para não correr o risco de lesões mais graves: quando a equipe jogar aos domingos, o grupo ganhará folga na segunda-feira. Nesta segunda-feira, não houve atividade para os atletas, que voltam aos treinos nesta terça-feira de manhã. REFORÇOS - O duelo contra o Vasco, domingo, no Morumbi, é considerado decisivo para as pretensões da equipe. Para os jogadores, em caso de nova vitória, além de superar um dos concorrentes diretos na fuga da zona do rebaixamento, o objetivo do São Paulo passa a ser o de brigar por posições intermediárias no Brasileiro e não apenas o de fugir do descenso. O zagueiro Fabão, o lateral-esquerdo Júnior e o atacante Amoroso, que estavam suspensos, voltam ao time.