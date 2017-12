Descaso do Borussia irrita Amoroso O atacante Amoroso, do Borussia Dortmund, da Alemanha, continua aguardando a autorização do clube alemão para que possa viajar para os Estados Unidos, onde seria avaliado por especialistas e, se for o caso, ser submetido a uma cuirugia no joelho direito. Há quase dois meses em Campinas, o jogador foi aconselhado pelo fisioterapeuta Nivaldo Baldo e pelo médico ortopedista Paulo Paes a ser examinado pelo especialista norte-americano Jimmy Andrews, o mesmo que o operou em 1995, quando ainda jogava pelo Guarani. O médico do Borussia, Marcus Braun, já havia autorizado a viagem de Amoroso para os EUA. Lá, o atacante seria submetido a uma artroscopia diagnóstica e, se fosse o caso, a uma operação para a reconstrução do ligamento. O clube, no entanto, ainda não liberou dinheiro para que pudesse viajar. O descaso gerou indignação do atacante, que afirmou não entender a demora para a autorização. ?Até agora ninguém do clube me ligou autorizando a cirurgia, além disso meu contrato termina dentro de um ano e meio e até agora o clube não manifestou nenhum interesse em renová-lo. Quero jogar mais uns sete anos", desabafou o ex-bugrino, lembrando que existem outros doze jogadores com problemas de contusão no Borussia. Atualmente, Amoroso está com 29 anos, sendo nove deles vividos na Europa - Udinese e Parma, na Itália, e Borussia, na Alemanha. O jogador corre contra o tempo para se recuperar da lesão, tendo em vista que ainda sonha em defender a seleção brasileira na Copa do Mundo da Alemanha, em 2006."Já conheço o clima, os estádios e a reação da torcida", argumenta.