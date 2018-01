Deschamps pode treinar o Real Madrid O Real Madrid pode contratar um novo técnico nos próximos dias para substituir o brasileiro Vanderlei Luxemburgo, demitido na semana passada. De acordo com o jornal francês de Le Parisien, o clube espanhol está interessado em Didier Deschamps, ex-capitão da seleção francesa de futebol e ex-treinador do Mônaco. O francês, campeão mundial em 1998 com a seleção, já teria sido contatado pelo presidente do Real, Florentino Pérez. Além de Deschamps, o jornal cita os nomes de Javier Irureta e Víctor Fernández como candidatos ao cargo. Deschamps, o maior favorito à vaga, está desempregado desde 17 de setembro deste ano, quando foi demitido do Monaco. Perguntado sobre a chance de ir para Madri, o francês disse que está disponível e que tudo é possível.