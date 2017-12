Deschamps vai parar neste ano O volante Didier Deschamps, capitão da seleção francesa na conquista da Copa do Mundo de 1998, anunciou hoje que encerrará a carreira ao final da temporada. A partir de então, o ainda jogador do Valencia, que completa apenas 32 anos em outubro, se dedicará ao cargo de treinador. Segundo Jean Werth, agente do jogador do Valencia, ele assinará segunda-feira contrato de um ano com o Monaco. Como ainda não possui diploma de treinador, o cargo oficial de Deschamps será "diretor-técnico".