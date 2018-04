Desconhecido no Brasil, zagueiro Dante é a grande surpresa da convocação

SÃO PAULO - Ele não é famoso no Brasil, mas começa a ser reconhecido no momento certo, tanto é que foi chamado pela primeira vez para defender a seleção do País um semestre antes da Copa das Confederações. Aos 29 anos o zagueiro Dante foi a grande surpresa na lista divulgada nesta terça-feira pelo técnico Luiz Felipe Scolari dos convocados para o amistoso contra a Inglaterra, no dia 6, em Wembley.

Titular no Bayern de Munique, da Alemanha, o jogador atuou no futebol brasileiro apenas pelo Juventude entre 2002 e 2004 - clube da cidade gaúcha de Caxias do Sul, a mesma onde Felipão começou a carreira como defensor nos anos 1970.

Do Rio Grande do Sul o defensor nascido em Salvador foi para o Lille, da França, onde jogou por duas temporadas, mas sem muito destaque. O próximo passo da carreira dele foi tentar uma nova arrancada na Europa em um país de menos expressão, a vizinha Bélgica. No Charleroi o brasileiro atuou por um ano e se transferiu para o Standard Liége>

No novo clube Dante já garantiu dois títulos logo na primeira temporada. Em 2008 levantou as taças do Campeonato Belga e também da Supercopa da Bélgica. O resultado disso foi a negociação com o Borussia Monchengladbach da Alemanha em 2009.

No clube alvinegro virou ídolo da torcida, que começou a imitar o cabelo grande e armado do zagueiro. Depois de três temporadas, o brasileiro chegou em 2012 ao poderoso Bayern e logo de cara garantiu o título da Supercopa da Alemanha.