Descontente, Emerson pode deixar a Roma O volante Emerson pode estar com os dias contados na Roma. Segundo publicação da Gazzeta dello Sport desta quarta-feira, o jogador brasileiro estaria descontente com os dirigentes italianos pelo atraso no pagamento de salários e ameaça, através de seu empresário Gilmar Veloz, trocar de clube ao final do ano. ?Se de hoje até 21 de dezembro nada for regularizado, a Roma no dará licença para procurarmos outros clubes enquanto não expira o contrato. Emerson é um profissional e pouco importa o campeonato que ele disputa?, disse Veloz. No jogo desta quarta-feira contra o Uruguai, ele será substituído, na seleção, por Renato.