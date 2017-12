Descontração marca o treino da seleção no Allianz-Arena Neste sábado a seleção fez o treino de reconhecimento do gramado do Estádio Allianz-Arena, em Munique, palco da partida de domingo, às 13h (de Brasília), contra a Austrália. O treinamento foi marcado por muita descontração por parte dos jogadores, que demonstram estar com o astral elevado, mesmo após a discutida atuação contra a Croácia, na estréia do Brasil na Copa do Mundo. Antes da bola rolar, os atletas ficaram um tempo admirando as modernas instalações do novo estádio de Munique, que chamou atenção pela beleza e tecnologia envolvida no aparato do local. Já em campo os jogadores fizeram um leve aquecimento seguido de um rachão utilizando só metade da extensão do gramado. As brincadeiras foram constantes no treino (que durou uma hora), com alguns atletas jogando em posições diferentes, com o goleiro Dida na linha e o atacante Fred na zaga, por exemplo. Após o bate bola, alguns atletas treinaram finalização ao gol: Roberto Carlos, Adriano, Juninho Pernambucano, Kaká, Ronaldinho, Ricardinho, Zé Roberto e Cicinho. Ronaldinho e Kaká ainda treinaram cobranças de pênalti. Ambos tiveram bom aproveitamento.