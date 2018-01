Descontraído, Bragantino acredita na conquista do título Um dia depois de garantir presença nas semifinais do Paulistão, não faltou animação na reapresentação do Bragantino, nesta quinta-feira, no Estádio Marcelo Stefani, em Bragança Paulista. ?Tem de ser assim mesmo. Agora é só descontração, mas amanhã [sexta-feira] vamos concentrar no jogo contra o Santos. Tomar café pensando no Santos, almoçar pensando no Santos?, disse o técnico Marcelo Veiga. Ele reuniu os jogadores na beira do gramado e falou a eles que, se o time surpreendeu até agora, chegando à fase final da competição, pode fazer ainda mais. ?O objetivo agora é ser campeão. É possível?, afirmou o treinador, lembrando do Paulistão de 1990, quando o Bragantino sagrou-se campeão em seu estádio, numa final contra o Novorizontino. O cenário não se repetirá desta vez, já que os jogos finais foram marcados para o Pacaembu e o Morumbi. A decisão foi criticada por Marcelo Veiga. ?Eu preferiria jogar a primeira em casa e a decisiva na Vila. Seria importante para Bragança sediar uma semifinal a talvez a final?, comentou. O presidente do clube, Marquinho Chedid, também não gostou da medida, mas minimizou o descontentamento. ?Pelo menos a gente não vai jogar contra o Santos na Vila Belmiro?, declarou. O time seguiu ainda nesta quinta-feira para a vizinha Atibaia, onde se concentra para a partida de sábado contra o Santos, às 18h10, no Pacaembu.