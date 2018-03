Descontraído, Lula brinca com o Palmeiras A solenidade de sanção das novas leis de moralização do futebol foi marcada pela descontração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Corintiano que veste a camisa do time e não tira os olhos da TV em dia de jogo, Lula aproveitou para provocar a torcida do rival Palmeiras, que este ano joga a segunda divisão do Brasileiro. "Palmeirense nem vai hoje ao estádio, mesmo que lhe ofereçam uma coisa melhor", disse Lula, referindo-se às melhorias nos estádios exigidas pelo novo Estatuto do Torcedor. E brincou com o líder do governo na Câmara, o deputado palmeirense Aldo Rebelo (PC do B-SP). "Aldo, acho que a vida é assim, a vida é dura, e nós precisamos nos conformar porque o meu Corinthians também ontem (anteontem) me deu um vexame." Na véspera, após assistir ao filme Desmundo, no cinema do Palácio da Alvorada, Lula e um grupo de atores e ministros jantaram com a TV ligada. Segundo contou o ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, o corintiano Lula a todo momento queria saber o resultado do jogo em que o Corinthians perdeu para o River Plate por 2 a 1 e foi eliminado da Copa Libertadores da América. E o próprio presidente admitiu que estava com a cabeça no futebol. "O futebol é, para nós brasileiros, parte da nossa vida", disse Lula. "Ontem, por exemplo, fomos assistir a um filme. Na mesa, depois do filme, já estava no segundo tempo, na verdade ningúem olhava o prato, todo mundo olhava a televisão para ver o jogo." Ele aproveitou para reclamar que as transmissões na TV aberta em Brasília privilegiam os jogos do Flamengo. "Lamentavelmente aqui em Brasília só passa jogo do Flamengo, não passa do Corinthians."