Desculpas viram rotina na Seleção Assim que acabou o jogo contra a Colômbia (um 0 a 0 sem graça), no mês passado, em Maceió, o técnico Carlos Alberto Parreira culpou a retranca do adversário, o antijogo, pelo empate decepcionante. Após a derrota para o Equador, anteontem, foi a vez de a altitude ser declarada responsável pelo fracasso. "Influiu no rendimento do nosso time", comentou o treinador. Em todas as rodadas das Eliminatórias, os jogadores e a comissão técnica lamentam o pouco tempo de treinamento e as viagens cansativas. Não há mentira em nada disso, os fatores citados realmente são prejudiciais, mas falta o grupo reconhecer o principal: nem sempre a equipe joga bem e, muitas vezes, perde porque foi pior que o adversário, porque não teve competência para empurrar a bola para o gol, porque esteve sonolenta. E só. As desculpas viraram rotina nos tropeços da seleção, tornaram-se indispensáveis nas entrevistas depois dos jogos. Não chamariam tanta atenção, se os problemas fossem exclusivos do Brasil. Mas não são. A Argentina vive exatamente a mesma situação. Seus jogadores viajam da Europa para a América do Sul para disputar as Eliminatórias, têm escasso tempo de treino e jogam na altitude, como em La Paz, contra a Bolívia, e Quito, diante do Equador. A diferença, mesmo, está no discurso. O técnico Marcelo Bielsa, que colecionou alguns resultados negativos e acabou deixando o cargo recentemente - em seu lugar entrou José Pekerman -, não costumava buscar factóides para explicar eventuais fiascos. "Não jogamos bem, o adversário foi melhor", dizia o comandante argentino. E, assim, ocorre com a maioria das seleções sul-americanas. Os uruguaios, por exemplo, admitem que não ganham porque o futebol no país enfraqueceu bastante. E não correm atrás de fatores externos. "Nosso futebol decaiu de uns anos para cá", observa Diego Lugano. De qualquer maneira, o Brasil, que perdeu a liderança para a Argentina, está tranqüilo na classificação - tem 20 pontos, 2 a menos que os argentinos - e não deve ter problemas para garantir vaga na Copa da Alemanha, embora Parreira tema por um 2005 difícil. Faltando 7 jogos para o fim da disputa, a equipe deverá se classificar com mais 10 ou 12 pontos.