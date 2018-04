Desejado pelo Palmeiras, Lins troca Criciúma pelo Japão

CRICIÚMA - Destaque do Criciúma no Campeonato Brasileiro, o atacante Lins chegou a atrair o interesse do Palmeiras, mas vai mesmo deixar o País. Nesta sexta-feira, a assessoria de imprensa do jogador revelou que ele acertou contrato para defender o Gamba Osaka, no futebol japonês.

"Só tenho a agradecer tudo o que aconteceu neste período em que estive no Criciúma. Recebi grande carinho da torcida, dos treinadores, todos da comissão técnica e da diretoria. Tudo isso foi fundamental para que conseguisse desempenhar um bom futebol e ajudar o clube", comentou Lins, agradecendo pelo sucesso no Criciúma.

O jogador segue nesta sexta-feira para o Japão, onde passará por exames médicos e assinará contrato. Aos 26 anos, o atacante que já defendeu São Caetano, Paulista, Ponte Preta, Grêmio e ABC, num total de 11 clubes na carreira, vai jogar agora pela primeira vez no exterior.

"A partir de agora é hora de pensar no meu novo desafio, algo importante para a minha carreira, que é sair do país. O Gamba Osaka acabou de voltar para a primeira divisão, está montando uma boa equipe e espero poder ajudar o clube a conquistar seus objetivos" completa o centroavante, que tem contrato até dezembro deste ano.