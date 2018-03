Desempenho da Lusa irrita treinador O técnico da Portuguesa, Luís Carlos Martins, reservou o dia para muita conversa nesta segunda-feira no Canindé. Irritado com as inúmeras chances que o time criou e desperdiçou na derrota por 2 a 1, sábado, em casa, para o Anapolina (GO), o treinador exigiu seriedade e atenção. ?Temos de jogar com personalidade. Não podemos ceder espaços e muito menos desperdiçar tantas oportunidades. O time não pode perder mais pontos no Canindé?, decretou o treinador, que não se conforma com os gols perdidos principalmente pelo atacante Marcos Denner. Após a demorada conversa com os jogadores, o técnico orientou um treino tático. O próximo adversário da equipe é o Londrina, sexta-feira, às 20h30, no Paraná. O lateral-direito Rissutt, que saiu de campo machucado na partida com o time goiano, ainda não está recuperado e dificilmente terá condições de atuar. Caso a ausência seja confirmada, o volante Ricardo Lopes será improvisado na posição. A derrota para o Anapolina, além de acabar com uma invencibilidade de quatro jogos da equipe, tirou da equipe a chance de melhorar aindas mais na classificação da Série B. O time agora está na sétima colocação, com oito pontos ganhos.