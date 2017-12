Desempenho da seleção brasileira é reprovado em enquete O desempenho da seleção brasileira na partida de estréia da Copa do Mundo contra a Croácia, que culminou com a vitória por 1 a 0, na terça-feira, foi reprovado pelos torcedores que acompanharam a partida. Este é o resultado da enquete do Portal Estadão: 80,1% dos que votaram optaram pelo "Não", ou seja, 3.637 votos. Por outro lado, apenas 902 internautas (o que representou 19,8%) votaram na opção "Sim", deixando claro que gostaram do desempenho do time comandado pelo técnico Carlos Alberto Parreira. O total de votos foi de 4.539. A opinião também foi dividida entre os jogadores no vestiário, logo após o jogo - alguns aprovaram, outros reprovaram. Mesmo assim, o consenso geral era a promessa à torcida que vão melhorar nos próximos jogos. E o próximo desafio para isso será na partida contra a Austrália, no próximo domingo, pela segunda rodada do Grupo F do torneio. Agora, o Portal Estadão quer saber: você tiraria o atacante Ronaldo do time titular? Clique aqui e vote!