Desempenho do Grêmio como visitante preocupa Autuori A derrota por 2 a 1 para o Goiás deixou o Grêmio mais longe do grupo dos quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e mostrou a dificuldade de conseguir bons resultados como visitante. A situação preocupa o técnico Paulo Autuori, que reconheceu o desempenho ruim do time gaúcho fora de Porto Alegre.