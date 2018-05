'Desempenho está acima do que esperava', festeja o técnico Tite

Tite admitiu que está surpreso com o rendimento do Corinthians neste início de temporada. Mesmo após o time ser desmanchado com a saída de seis titulares, o alvinegro é a única equipe com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista, com quatro vitórias.

“O nível de desempenho está me surpreendendo, está acima do que eu esperava. Mas os jogadores estão ferrados comigo porque vou cobrar mais”, brincou o treinador após a vitória.

Para compensar a saída de seis titulares, foram contratados nove jogadores. Neste domingo, por exemplo, o atacante André fez sua estreia no Corinthians.

Tite destacou principalmente o desempenho da equipe no primeiro tempo e ressaltou que o seu time forçou o erro de Lucão no lance do gol. “Nosso primeiro tempo foi muito superior. A chance que o São Paulo teve foi num erro, e o Cássio fez uma grande defesa. Fizemos pressão alta. Se você olhar o erro do Lucão, vai ver que tinham três jogadores fazendo pressão na bola”, comentou.

O treinador também fez questão de elogiar a atuação de Giovanni Augusto. O meia contratado do Atlético-MG fez apenas o seu segundo jogo pelo Corinthians. “No primeiro tempo ele arrebentou. O que antes fazia o Jadson para dentro, teve agora o Giovanni Augusto. O primeiro tempo dele foi para botar num quadro”, disse Tite.