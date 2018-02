Desesperado, Atlético-MG pega o Grêmio O Atlético-MG enfrenta o Grêmio neste sábado precisando desesperadamente de uma vitória para o evitar o mesmo destino do adversário, rebaixado para a 2ª divisão na antepenúltima rodada. A partida, marcada para as 16h, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), é válida pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Com 47 pontos, em 22º lugar na tabela de classificação, o Galo precisa vencer seus dois jogos restantes para evitar a queda para a Série B da competição. Além disso, o time mineiro depende de outros resultados. "É uma decisão para nós. Não temos nem o que pensar em relação a esse jogo, que não seja uma vitória", resumiu o goleiro Danrlei, que pela primeira vez enfrentará o ex-clube, no Rio Grande do Sul. No ano passado, o experiente goleiro, de 31 anos, viveu situação parecida defendendo o tricolor gaúcho. Ao contrário deste ano, o Grêmio conseguiu escapar do rebaixamento. "Meu time agora é o Atlético. Precisamos ganhar, não tem outro jeito". O técnico Procópio Cardoso optou pelos jovens Enrico e Quirino como substitutos de Rodrigo Fabri e Márcio Santos. O meia e o atacante receberam o terceiro cartão amarelo na última rodada e cumprem suspensão automática. No caminho para a cidade gaúcha, a delegação atleticana se encontrou com o ex-técnico da Seleção Brasileira, Luiz Felipe Scolari, durante escala do vôo, em São Paulo. O treinador, que atualmente dirige a seleção de Portugal, deu um abraço e desejou boa sorte ao técnico do Galo.