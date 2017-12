Desesperado, Bahia recebe a Ponte Preta Com o clima pesado pelas cinco dispensas promovidas pelo técnico Edinho Nazareth, o Bahia pega a Ponte Preta, às 21h30, no Estádio da Fonte Nova precisando desesperadamente de uma vitória para fugir da crise. "A gente fica triste, pois não gosta de ver companheiros desempregados", resumiu o meia Preto. Ele disse que só depois da partida contra a Ponte Preta para se medir as conseqüências da decisão de Edinho. Para tentar o apoio da torcida, a direção do Bahia baixou o ingresso da arquibancada de R$ 10,00 para R$ 5,00, mas será difícil o time atrair torcedores. O técnico Edinho Nazareth não poupou o grupo esta semana e imprimiu um programa intenso de treinamentos. O time já está escalado com o retorno de alguns titulares, inclusive os quatro do meio-de-campo que não jogaram na partida passada. No entanto, como o zagueiro Valdomiro pode ser suspenso em julgamento no STJD marcado para esta quarta-feira à noite, o volante Neto foi recuado para a zaga e no meio entra Elias. Caso Valdomiro ganhe condições de jogo, Elias perde a vaga.