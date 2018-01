Desesperado, Guarani chama torcida Desesperado pela ameaça de ser rebaixado para a segunda divisão paulista, o Guarani traça planos para escapar da degola e espera o apoio de sua torcida para vencer a Portuguesa Santista, domingo, no Brinco de Ouro, na última rodada classificatória do Campeonato Paulista. Mas o lanterna da competição ainda vai torcer pelo tropeços de seus concorrentes diretos. A expectativa da diretoria é que mais de 10 mil torcedores acompanhem este jogo decisivo para o futuro do clube. Perto de dois mil torcedores já têm o ingresso, uma vez que todos que compareceram ao estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, estão com os tickets. A promoção funcionou bem, com 46 ônibus sendo fretados para levar a torcida ao jogo contra o Botafogo, no qual o Guarani perdeu por 2 a 1. Com apenas 14 pontos, o Guarani precisa vencer a Santista e torcer para resultados negativos do Mogi Mirim contra o Santos, do Barbarense contra o São Caetano e da Inter diante da Matonense. Os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série A-2 no próximo ano. O presidente José Luiz Lourencetti reafirmou o seu apoio ao elenco, dizendo que "o grupo é muito bom, mas inexperiente". Ele lamentou também a situação do clube e garantiu que como "um torcedor fanático" sofre bastante. Para livrar o time do clima de tensão no Brinco de Ouro, os jogadores estão treinando na cidade mineira de Jacutinga. O técnico Carlos Alberto silva continua dando moral aos jogadores que, segundo ele, "têm sido valentes e corajosos", além disso ele garantiu que permanecerá no cargo, pelo menos, até o final do torneio. O seu desejo, porém, é cumprir seu contrato até o final do ano, pelo qual recebe R$ 80 mil por mês. Se for demitido, o técnico tem direito a receber uma multa contratual de R$ 1 milhão.