Desesperado para vencer, Vasco enfrenta o Inter no Beira-Rio

O Vasco vai a Porto Alegre para enfrentar o Internacional, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, no Beira-Rio, às 19h30, desesperado por uma vitória. Na última posição da tabela, somando apenas 13 pontos em 21 jogos, a equipe carioca precisa reagir imediatamente para tentar evitar o rebaixamento para a Série B. E o seu momento não é favorável: sofreu quatro derrotas nos últimos cinco jogos no torneio.

No primeiro confronto das equipes no Brasileirão, em São Januário, o Vasco jogou melhor que os reservas do Internacional mas esbarrou em um gol de Nilmar e a partida terminou em 1 a 1. Dessa vez, a missão é mais árdua: o clube gaúcho, na 12ª posição, precisa da vitória para ter uma boa sequência no campeonato.

Para superar os nove pontos que separam o Vasco do Cruzeiro, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o técnico Jorginho deve armar o time de forma ofensiva. Ele poderá contar com o retorno de Rodrigo, Jhon Cley e Jorge Henrique, além do meia Andrezinho, que entrou bem contra o Figueirense na última rodada. Embora o treino tenha sido fechado para a imprensa, o objetivo é atacar o adversário.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Rafael Silva deve seguir como titular, apesar da volta de Jorge Henrique. Andrezinho está cotado para assumir uma vaga no meio de campo. O atacante Riascos, muito vaiado no último jogo, deve ficar no banco de reservas.

O lateral Madson, que continua lesionado, abriu uma dúvida na escalação de Jorginho: manter Jean Patrick ou improvisar Serginho na posição. Caso escolha a última opção, Julio dos Santos poderia ser recuado no meio-de-campo.