Desesperado, técnico muda o Grêmio O técnico Adílson Batista vai mudar a escalação do Grêmio para tentar conquistar sua primeira vitória no comando do time, contra o Figueirense, neste sábado, em Porto Alegre. A modificação mais surpreendente é a substituição do goleiro. Depois de dez anos de titularidade indiscutível, Danrlei vai para o banco de reservas, dando o lugar a Eduardo Martini. O armador Jorge Mutt, que já foi titular, terá nova chance, no lugar de Bruno, de atuações irregulares. As outras duas alterações não terão caráter técnico. Elas decorrem das suspensões. Com três cartões amarelos, o zagueiro Baloy e o volante Tinga não jogam. A defesa será recomposta com Adriano, enquanto Gavião, que cumpriu 90 dias de suspensão, volta ao meio-campo. O Grêmio é o lanterna do campeonato brasileiro, com 26 pontos, e não pode nem pensar em resultado que não seja a vitória. Uma derrota para o Figueirense combinada com resultados favoráveis a outros times que lutam para fugir do rebaixamento pode deixar o tricolor gaúcho nove pontos atrás de penúltimo colocado.