Desespero do Caxias preocupa a Lusa O técnico Giba comemorou os tropeços dos líderes Santo André e Santa Cruz, que não venceram na rodada passada, e nesta terça-feira, em Caxias do Sul, às 20h30, espera se aproximar ainda mais da ponta da tabela na Série B do Campeonato Brasileiro. Se derrotar o lanterna, no Estádio Centenário, a Lusa somará 20 pontos, um a menos que os dois primeiros colocados. O problema é que enfrentará um adversário desesperado, que já faz contas para escapar do rebaixamento. Na segunda-feira, o técnico Roberval Davino foi demitido. O Caxias não vence há seis rodadas e está na lanterna, com 9 pontos. O preparador físico Arthur Ruschel dirigirá o time interinamente contra a Lusa. Já a Portuguesa terá dois desfalques: Wilton Goiano recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. E Rodrigo Pontes, recuperando-se de amidalite, ficou em São Paulo. Giba está em dúvida se coloca dois ou três zagueiros. Gaúcho, mais bem condicionado fisicamente, formaria ao lado de Sílvio Criciúma e Du Lopes. Nesse caso, o volante Alexandre iria para o banco. Os três reforços - Xuxa, ex-Mirassol; Johnson, ex-Juventus; e Mendes, ex-Mogi Mirim - fizeram exames médicos na segunda e podem ser apresentados na quarta-feira, após o retorno da equipe do Sul.