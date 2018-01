Desespero toma conta do Guarani O desespero e o choro dos jogadores ao final da partida contra o União São João mostram claramente a atual situação do Guarani no Campeonato Paulista. De campeão brasileiro em 78 e um dos mais temidos times do Interior passou a ser forte candidato ao rebaixamento à Série A-2. E tudo isso sob o comando do mesmo treinador, Carlos Alberto Silva. O técnico foi o herói do histórico título nacional conquistado pelos ainda meninos Careca, Zenon e Renato "Pé Murcho". Vinte e três anos depois, o mesmo comandante enfrenta o pior momento de sua carreira, com o Guarani prestes a ser rebaixado. Além disso , ainda se emocionou ao ver o desespero do lateral-direito Luciano Baiano, após a sexta partida seguida sem vitórias no Estadual. "Pela primeira vez na minha vida eu vi um jogador chorando em campo", revela Silva. Mesmo assim, o técnico disse que não vai abandonar o time e promete livrá-lo do descenso com vitórias nos dois últimos jogos da fase de classificação. "Só saio daqui se me tirarem. O grupo está muito unido, apesar do desequilíbrio emocional em alguns momentos, e acredito que vamos conseguir sair desta situação", completa. O lado emocional dos jogadores tem sido um dos principais fatores para justificar a 14ª colocação, com 14 pontos conquistados. Nos últimos jogos, o Guarani demonstrou determinação e até pressionou o adversário. Porém, é só sofrer o gol para o desespero tomar conta do time e as expulsões começarem a aparecer. Foi assim domingo, na derrota por 2 a 1 para o União São João de Araras. O meia Fumagalli se envolveu em uma briga com o volante Fabrício Souza e ambos foram expulsos. Depois, o zagueiro Edu Dracena reclamou com o árbitro Edílson Pereira de Carvalho e também recebeu o cartão vermelho. Aliás, a choradeira sobre a arbitragem tem sido a única desculpa do time para justificar as seguidas derrotas no Campeonato Paulista. O Guarani ainda pode se salvar, caso derrote o Botafogo, no próximo domingo, em Ribeirão Preto, e a Portuguesa Santista, dia 29, em Campinas. O time terá os retornos do zagueiro Ernani, o volante André Gomes e do atacante Zé Carlos, que cumpriram suspensão na rodada passada. Fora Fumagalli e Edu Dracena, que foram expulsos, o Guarani também não terá o meio-campista Fausto, que recebeu o segundo cartão amarelo.