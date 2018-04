Desfalcada de finalistas, Alemanha convoca seleção Sem poder chamar as estrelas de Bayern de Munique e Borussia Dortmund que disputarão no próximo dia 25 a final da Liga dos Campeões da Europa, o técnico Joachim Löw anunciou uma lista de convocados da seleção da Alemanha para amistosos que o país fará contra Equador e Estados Unidos, ambos em solo norte-americano. O primeiro deles será em Boca Raton, no dia 29 de maio, e o segundo em Washington, em 2 de junho.