Desfalcada, Ponte busca empate em Curitiba A Ponte Preta está há 6 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e está até disposta a manter esse jejum, desde que consiga ao menos um empate contra o Coritiba, neste sábado, às 17 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Com 45 pontos, a equipe de Campinas está em 22º lugar e sofre grande ameaça de rebaixamento. A última vitória da Ponte no Brasileiro foi justamente contra o rival Guarani (3 a 1), no dia 11 de outubro. Desde então, o time empatou duas vezes e perdeu outras quatro. Com nove dias sem jogar, o técnico Abel Braga levou o grupo para a cidade de São Bento do Sul, em Santa Catarina. Tudo para preparar o time para as quatro partidas finais do campeonato. ?A partir de agora, teremos que matar um leão por jogo e buscar os pontos necessários para seguirmos na Série A. Todo dia ganhamos novos problemas e essa viagem nos deu novo ânimo", revelou o treinador. Nesta semana, as grandes dúvidas de Abel Braga estavam centralizadas no sistema defensivo. Sem contar com os zagueiros Rodrigo, que abandonou o clube, e Gabriel, servindo a seleção brasileira Sub-20, o técnico se desdobrou para encontrar a dupla titular. Luís Carlos, substituto direto de Rodrigo, sentiu dores musculares durante os treinamentos, mas foi confirmado. Gérson, também recuperado de contusão, fica com a vaga de Gabriel. O time tem ainda outras três alterações. O atacante argentino Darío Gigena perdeu a posição para Lucas, enquanto meia Ronildo assume a vaga de Piá, suspenso pelo terceiro amarelo. O jovem volante Ricardo Conceição, que fraturou a fíbula e não joga mais neste ano, será substituído por Romeu.