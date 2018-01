Desfalcada, Ponte enfrenta o Cruzeiro A Ponte Preta enfrenta o Cruzeiro neste domingo, às 18 horas, no estádio do Mineirão, disposta a esquecer a ameaça de perder os quatro pontos conquistados no Campeonato Brasileiro. Mesmo com um time jovem e bastante desfalcado, ainda alimenta o sonho de surpreender o time mineiro dentro de Belo Horizonte, o que seria um fato inédito para os campineiros. Durante a semana surgiu a polêmica de que a Ponte Preta pode perder seus pontos em virtude de uma suposta escalação irregular do volante Roberto diante do Internacional e Juventude. O julgamento do caso acontece na próxima terça-feira e dificilmente cons eguirá escapar da punição. Se confirmada, a Ponte perderia todos os pontos e começaria a competição do zero. "Contra qualquer clube do mundo, o Cruzeiro é favorito quando joga diante de sua torcida no Mineirão" afirma Abel Braga dando ao adversário amplo favoritismo. O time está invicto há 24 jogos. Dentro do campo a situação também é complicada. Sem poder contar com o atacante Sérgio Alves, com uma inflamação na coxa direita, o técnico perderá, e muito, a experiência dentro de campo. Para seu lugar o escolhido foi Fabrício Carvalho, que não vem agr adando a torcida. Outro desfalque é Roberto. Tentando evitar mais problemas, a diretoria aceitou recomendação do departamento jurídico e deve preterir o jogador na partida. Com isso, o jovem Ângelo seria o seu substituto. "Vamos com o que temos. Mas seremos 11 guerreiros" , proclama Braga.