Desfalcada, Ponte tenta acertar o time Sem poder contar com o lateral-esquerdo Alan e o meia Piá, o técnico Estevam Soares estuda as possibilidades para montar o time que enfrenta o América, sábado, em São José do Rio Preto, pelo Campeonato Paulista. Na vaga de Alan, que pegou mais um jogo de suspensão pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) pela expulsão contra o União Barbarense (0 a 0), é quase certo que Bill, seu substituto no jogo passado, seja mantido. "Ele vem atuando muito bem e seria uma injustiça tirá-lo", comentou. No meio-campo a situação é mais complexa, até porque além de Piá, suspenso pelo terceiro amarelo, Rafael Ueta sentiu dores na virilha e não participou dos treinos desta quarta-feira. Kléber é a primeira opção. A Ponte Preta ocupa a terceira colocação do Grupo 1, com sete pontos. Uma vitória sobre o time americano praticamente garante uma vaga na próxima fase.