Desfalcada, Seleção se reúne no Rio Sem o técnico Carlos Alberto Parreira e os jogadores que atuam na Europa, a Seleção Brasileira se reuniu no início da tarde desta segunda-feira no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio, onde logo mais à tarde, embarca em vôo fretado para Guayaquil, no Equador. Na quarta-feira feira, em Quito, a equipe brasileira joga pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. Além do pessoal da comissão técnica, apenas quatro jogadores estavam no embarque: o goleiro Júlio César (Flamengo), os meias Pedrinho (Palmeiras) e Ricardinho (Santos) e o volante Kléberson - que no sábado foi liberado pelo Manchester United, da Inglaterra, para comemorar o aniversário do filho no Brasil. Parreira estava nos Estados Unidos para o jogo de despedida de Romário da Seleção e viaja direto para o Equador, a exemplo dos jogadores que atuam na Europa. A equipe se concentra em Guayquil e segue para Quito apenas algumas horas antes da partida numa tentativa de evitar os efeitos da altitude. O assunto predominante entre os membros da delegação, no entanto, não diziam respeito ao adversário de quarta-feira. Na Seleção, os comentários ainda eram sobre os incidentes registrados na noite de ontem no aeroporto Santos Dumont, quando jogadores e torcedores do Flamengo se agrediram mutuamente. O coordenador-técnico Zagallo, lamentou o episódio. Disse estar do lado dos torcedores, mas condenou enfaticamente qualquer tipo de violência. ?O torcedor tem todo o direito de se manifestar, mas é inaceitável este tipo de comportamento. Ninguém tem que sair batendo em ninguém?, disse Zagallo. O goleiro Julio César - que bateu e apanhou na chegada do time do Flamengo no Rio - contou não ter conseguido dormir à noite e assegurou que não teria partido para o confronto com o torcedor se não tivesse sido agredido. Júlio César se defendeu. ?As câmeras de TV e os fotógrafos só me flagraram batendo no torcedor, agora ninguém conseguiu mostrar que tudo começou porque recebi covardemente, um soco na nuca?, disse. O vôo da Seleção para o Equador está previsto para as 14 horas.