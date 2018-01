Desfalcado, Liverpool leva 3 a 0 do Watford fora de casa

Com direito à lambança do goleiro reserva Adam Bogdán, o Liverpool sofreu uma dura e inesperada derrota neste domingo, para o Watford, por 3 a 0, fora de casa, no momento em que o técnico Jürgen Klopp tenta reerguer o tradicional time inglês. O revés manteve o Liverpool na parte intermediária da tabela do Campeonato Inglês.

Os visitantes entraram em campo neste domingo sem alguns dos seus principais titulares, como James Milner, Daniel Sturridge, Jordan Rossiter, Dejan Lovren e o goleiro Simon Mignolet, lesionados ou poupados em razão de risco de contusão.

Mignolet foi quem fez mais falta, principalmente no primeiro tempo. Seu substituto, o húngaro Adam Bogdán, cometeu falha feita no lance que gerou o primeiro gol da partida, logo aos três minutos de jogo.

Ao tentar segurar a bola no alto, Bogdán deixou escapar na pequena área e Nathan Ake só empurrou para as redes. Odion Ighalo marcou o segundo gol do Watford aos 15 minutos e, no segundo tempo, selou a vitória dos anfitriões ao marcar seu segundo na partida, aos 40 minutos.

Com o tropeço, o Liverpool estacionou nos 24 pontos, na nona colocação da tabela. Já o Watford vive situação mais favorável, ocupando a sétima posição, com 28 pontos.