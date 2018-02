Desfalcado, Arsenal encara Bolton pela Copa da Inglaterra Desfalcado de muitos titulares, o Arsenal dos brasileiros Júlio Baptista e Gilberto Silva recebe o Bolton no Emirates Stadium domingo, na principal partida da quarta fase da Copa da Inglaterra. O técnico francês Arsene Wenger aguarda até o último instante para saber se poderá contar com o zagueiro marfinense Emmanuel Eboué, com um problema de tornozelo. O francês Jeremie Aliadiere, com uma lesão nas costas, também é dúvida. Já são desfalques confirmados o bielo-russo Alexandr Hleb e o holandês Robin van Persie. Gilberto Silva, suspenso, também não estará em campo, assim como o sueco Freddie Ljungberg, e o francês William Gallas. Outro jogo interessante reunirá Manchester United e Portsmouth, que se enfrentam no estádio de Old Trafford. Líder absoluto do Campeonato Inglês, o United é o clube com mais títulos nos 136 anos de história da competição. Mas o adversário não será nada fácil: o Portsmouth, sob o comando do ex-jogador Harry Redknapp, é o sexto colocado. No domingo, o vice-líder Chelsea enfrenta em Stamford Bridge o outrora grande Nottingham Forest, que tem títulos europeus e mundiais no currículo, mas está na segunda divisão. O clube comandado pelo técnico português José Mourinho não teve ter problemas para avançar. Todas as expectativas giram em torno da atuação do atacante ucraniano Andriy Shevchenko, que marcou dois gols na Copa da Liga Inglesa e parece estar saindo da má fase que o afeta desde que chegou ao time. Outros clubes da primeira divisão que entram em campo são o Reading, que visitará ao Birmingham City, o Middlesbrough, que pega o Bristol City fora de casa, o Fulham, que jogará contra o Stoke, e o Blackburn Rovers, enfrentando o Luton nos seus domínios. Completando os jogos, o Tottenham Hotspur encara o Southend, o West Ham enfrenta o Watford, o West Brom Albion visita o Wolverhampton e o Manchester City joga contra o Southampton.