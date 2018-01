Desfalcado, Atlético-PR enfrenta Ponte O Atlético Paranaense espera dar mais uma alegria para seus torcedores na partida deste domingo, às 18h10, contra a Ponte Preta, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). No domingo passado o time conquistou o Campeonato Paranaense e na quarta-feira conseguiu praticamente a classificação para a próxima fase da Copa Libertadores, ao vencer o Libertad por 2 a 1 em Assunção. "Tem sido uma maratona e felizmente vitoriosa", disse o goleiro Diego. Mas o técnico Edinho tem muitos problemas para a escalação, com alguns jogadores importantes fora de condições de jogo. O zagueiro Marcão, o meia Fernandinho e o atacante Aloísio estão contundidos e não atuam. O meia Fabrício é dúvida. Por ter abandonado o Kuwait SC no ano passado, o atacante Dênis Marques também fica fora. A punição de quatro meses de suspensão imposta pela Fifa começou a vigorar neste sábado. O clube, no entanto, confia que pode revertê-la. O jogador também foi punido com o pagamento de US$ 700 mil de multa.