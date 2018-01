Desfalcado, Barça joga pela liderança Depois de dois anos, o Barcelona voltou a liderar o Campeonato Espanhol. Neste sábado, contra o Deportivo La Coruña, às 16h30, fora de casa, pela sétima rodada da competição, a equipe catalã tentará confirmar a boa fase e se isolar ainda mais na liderança. Em jogo, também haverá um tabu. O Barça não vence no estádio Riazor desde a temporada 96/97. A ESPN Internacional anuncia a transmissão ao vivo. O Barcelona viajou com 11 desfalques. Rivaldo, o sueco Andersson e o italiano Coco defendem as suas respectivas seleções nas Eliminatórias. Além disso, oito jogadores estão vetados pelo departamento médico. A última baixa foi o atacante argentino Saviola, contundido no pé direito. Apesar dos problemas, o técnico Carlos Rexach está otimista. "Tenho um elenco com qualidade suficiente para ganhar o jogo", disse o treinador, que não se importa com o clima de euforia no clube. "É melhor ter um pouco de euforia que de pessimismo", declarou. As novidades do time serão o holandês Reiziger e o atacante Alfonso. Mas Rexach alerta: "Pode ser que não tenham ritmo para todo o jogo." Se no Barcelona as seguidas contusões têm atrapalhado o trabalho do técnico Rexach, no La Coruña a situação não é diferente. No último domingo, o técnico Javier Iureta já tinha perdido o lateral-direito Manuel Pablo, que sofreu fratura de tíbia e perônio da perna direita. Quarta-feira, contra o Villarreal, o volante brasileiro Mauro Silva sofreu um estiramento muscular na coxa e ficará três semanas afastado. "Infelizmente as lesões são inevitáveis", lamentou Irureta. Duscher será o substituto do volante brasileiro. Djalminha, mesmo liberado pelo departamento médico, não foi relacionado para o jogo. No Real Madrid, que recebe o Athletic Bilbao às 14h, o técnico Vicente Del Bosque deu uma ordem aos jogadores. "Não se escondam nos momentos críticos. Mantenham a disposição", disse, referindo-se ao mau momento do time no campeonato. Jogadores e comissão técnica estão em estado de alerta. O Real ocupa a 14ª colocação, com cinco pontos.