Desfalcado, Botafogo goleia Nova Iguaçu e assegura a liderança no Estadual

RIO- Apesar de atuar com vários desfalques, o Botafogo sobrou na vitória por 4 a 1 sobre o Nova Iguaçu, neste domingo à tarde, em Bangu. O time chegou aos 18 pontos e assegurou a liderança do Grupo A da Taça Rio, que também classificou o Volta Redonda para a semifinal. Na próxima e última rodada da fase classificatória do segundo turno, o Botafogo enfrenta o Volta Redonda, um jogo apenas para cumprir tabela.

Seedorf brilhou novamente e teve participação decisiva na goleada. Abriu o placar ainda no primeiro tempo, ao aproveitar cruzamento de Lodeiro e completar de cabeça. Durante toda a partida, além do gol, ele deu dribles, passes perfeitos e arrancou aplausos dos poucos torcedores que estiveram em Moça Bonita, campo do Bangu.

O Nova Iguaçu ainda tinha uma esperança: vencer o time alvinegro e tentar superar o Volta Redonda na semana que vem. Mas não teve como suportar a força do Botafogo. O time da Baixada Fluminense jogava bem, com destaque para Leonardo, Tiago e Sílvio, mas se descontrolou quando sofreu o segundo gol.

O mérito da jogada foi de Bruno Mendes, que se livrou de três marcadores e chutou a bola na trave. No rebote, Lodeiro marcou. Pouco depois, Seedorf deu um drible desconcertante num adversário e cruzou para Lodeiro ampliar.

O jogo já estava decidido, quando Dieguinho diminuiu. Mas ainda havia tempo para Vitinho fazer o quarto do Botafogo, após colaboração direta do lateral Lucas.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 4 X 1 NOVA IGUAÇU

BOTAFOGO - Jefferson; Lucas, Antônio Carlos (Dória), André Bahia e Lima; Gabriel (Júlio Cesar), Renato (Jadson), Lodeiro, Vitinho e Seedorf; e Bruno Mendes. Técnico - Oswaldo de Oliveira.

NOVA IGUAÇU - Jefferson; Marcelinho, Leonardo, Sílvio e Uallace; Filipe (Márcio Guerreiro), Léo Salino, Rodrigo Souza e Tiago (Dieguinho); Glauber (Belarmino)e Maycon. Técnico - Léo Condé.

GOLS - Seedorf, aos 22 minutos do primeiro tempo. Lodeiro, aos 11 e aos 23, Dieguinho, aos 41, e Vitinho, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luís Antônio Silva dos Santos.

CARTÕES AMARELOS - Vitinho.

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Moça Bonita, em Bangu.