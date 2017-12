Desfalcado, Brasiliense pega Inter A situação do Brasiliense está mesmo difícil. Sem vencer há 4 rodadas, o time do técnico Márcio Bittencourt visita nesta quarta o Internacional, às 20h30, precisando da vitória para ainda tentar escapar da Série B de 2006 ? está em 21º, com 38 pontos. E além de enfrentar um time que ainda sonha com o título brasileiro, o Brasiliense entrará em campo nesta quarta-feira com vários desfalques. Os zagueiros André Turatto e Pituca estão suspensos. O lateral-direito André Luiz foi cortado da delegação após sentir uma lesão ? Dida, que não iria viajar para Porto Alegre, foi confirmado. E o meia Iranildo passou a ser dúvida após machucar o tornozelo durante os treinamentos. Se não atuar, Marcelinho Carioca será seu substituto.