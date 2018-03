Desfalcado, Coritiba joga em Belém O Coritiba enfrenta o Paysandu neste domingo, às 16 horas, no Mangueirão, em Belém (PA), com vários desfalques. O goleiro Fernando, o zagueiro Odvan, o lateral Adriano e o meia Willians não participaram dos treinamentos da semana, por estarem contundidos, enquanto o meia Tcheco cumpre suspensão. Para piorar, o meia Souza, que substituiria Tcheco, torceu o joelho no último treino, em Curitiba, e nem viajou para Belém. O meia Lima ainda sente dores na virilha esquerda, mas deve ser o substituto. Se não puder jogar, entra Pepo. "São situações normais de um campeonato longo, mas temos um grupo bem trabalhado, e quem entrar vai corresponder", acredita o técnico Paulo Bonamigo. No ataque, Marcel deve ser a opção para atuar ao lado de Edu Sales. "Respeito os companheiros, mas vou trabalhar para permanecer na equipe." Experiente, o zagueiro Edinho Baiano espera um Paysandu bastante aguerrido após a eliminação da Copa Libertadores. "Mas nós também precisamos do resultado e vamos impor nosso ritmo", afirma.