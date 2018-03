Desfalcado, Criciúma busca reabilitação Desfalcado do volante Cléber Gaúcho, do lateral esquerdo Luciano Almeida e do atacante Delmer, o Criciúma aposta todas as suas fichas na reabilitação, depois de três derrotas consecutivas, neste domingo, diante do Vitória (BA). O técnico Edson Gaúcho escalou Cléber Orleans na cabeça de área, Alonso na ala esquerda e Guilherme no ataque ao lado de Tico. A semana do Criciúma foi dedicada a resgatar o estilo de jogo que garantiu o título de campeão brasileiro da Série B do ano passado. A tônica dos treinamentos foi o aperfeiçoamento da marcação individual, as jogadas de velocidade em contra-ataques e os cruzamentos na área, tanto defensivos quanto de ataque. Apesar do retrospecto, Edson Gaúcho está otimista e considera que uma vitória afasta a má fase.