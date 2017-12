Desfalcado, Figueirense recebe o Inter O Figueirense terá dois desfalques importantes para enfrentar o Internacional, neste sábado, às 17 horas, no estádio Orlando Scarpelli, pela 43ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cedido à seleção brasileira Sub-20, que no final deste mês disputa o Mundial da categoria nos Emirados Árabes, o volante Carlos Alberto será substituído por Simplício no meio-de-campo. A outra mudança acontece na zaga. Na última semana de preparação ao confronto regional, o capitão do time Márcio Goiano sofreu uma lesão na panturrilha, que deverá afastá-lo do futebol pelo resto do torneio nacional. A zaga central passa, então, a ser ocupada por Eloy, que nos últimos três dias trabalhou no setor ao lado de Cleber. No entanto, o técnico Dorival Júnior não vai mudar o esquema tático que vem adotando nas últimas partidas, com cinco jogadores se revezando entre a marcação e a criação no meio de campo. Edmilson aparece no alvinegro como único atacante. "Já me acostumei a jogar isolado na frente, mas sempre com o William e o Fernandinho chegando de trás", comenta Edmilson.