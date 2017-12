Desfalcado, Flamengo muda esquema para encarar o Inter

O técnico Ney Franco confirmou o retorno do esquema tático 4-4-2 para enfrentar o Internacional, neste sábado, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vinha atuando no esquema 3-5-2 e, mesmo assim, a equipe tem a defesa mais vazada da competição. "Isso não quer dizer que nunca mais escalarei o time com três zagueiros", declarou o treinador. Ney Franco terá três desfalques para o confronto com o time gaúcho. O atacante Souza e o zagueiro Thiago cumprirão suspensão, e o meia Renato Augusto já se apresentou à seleção sub-20, que vai disputar o Mundial da categoria no Canadá. Perguntado sobre a queda de rendimento da equipe, principalmente na última partida, quando foi goleada pelo Figueirense, por 4 a 0, o técnico respondeu: "Não estou preocupado com isso, foi apenas um jogo ruim. Os jogadores estão bem, foi um jogo atípico", garantiu. Nesta quinta, os jogadores terão folga pela manhã e realizarão um treino coletivo na parte da tarde. Durante a atividade, a escalação do time para o próximo jogo será definida.