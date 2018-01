Desfalcado, Flu enfrenta Friburguense Os atacantes Asprilla e Agnaldo, além do lateral-direito Paulo César e do zagueiro César, são os desfalques do Fluminense para a partida contra o Friburguense, pela última e decisiva rodada do primeiro turno do Campeonato Carioca, neste sábado, às 16h, no Maracanã. Apesar da excelente fase que a equipe atravessa, o técnico Valdyr Espinosa está apreensivo, pois o time ainda não está classificado para a próxima fase da competição. A dupla de ataque do Tricolor vai ser formada por Alessandro e Roni, pois Asprilla e Agnaldo não se recuperaram de contusão. Para Roni, esta será mais uma oportunidade de mostrar ao treinador que tem condições de ser o titular da equipe. No Carioca, ele já marcou três gols e é o vice-artilheiro do time. Na zaga, Flávio substitui Paulo César que voltou a sentir uma contusão no tornozelo e joelho esquerdo. Para o lugar de César, que foi expulso no clássico contra o Vasco, Espinosa escalou Agnaldo Liz. O Fluminense é o líder do grupo B porque tem três gols de vantagem sobre o Vasco, segundo colocado, já que ambos possuem nove pontos. A equipe precisa da vitória para se classificar à fase semifinal da competição. Uma derrota ou empate forçará o clube a torcer para que o Madureira, terceiro colocado com sete pontos, não vença o América. Apesar de já estar desclassificado, o time do Friburguense pretende vencer o Fluminense para disputar o terceiro lugar do grupo. Segundo o artilheiro da equipe na competição, com três gols, Jack Jones, uma vitória neste sábado vai ser um prêmio pelo que os jogadores fizeram nesta primeira etapa do Carioca.