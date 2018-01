Desfalcado, Fortaleza usa contra-ataque O Fortaleza enfrenta o São Paulo, nesta quinta-feira, às 20h30, no Morumbi, desfalcado de três importantes jogadores: Clodoaldo, Marcos Paulo e Fabrício. Todos suspensos. Clodoaldo por ter sido expulso na partida de domingo contra o São Caetano; o ala Marcos Paulo foi punido com três partidas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ter recebido cartão vermelho na primeira rodada do Campeonato Brasileiro diante do Bahia; e Fabrício foi excluído do banco no jogo contra o Figueirense pela Copa do Brasil, sendo apenado com três partidas em competições nacionais. Em compensação, Erandir retorna após ter cumprido suspensão automática, domingo, contra o São Caetano. E o volante Wendell, que estava com virose, também está de volta ao time. Mesmo escalando apenas um atacante, Calmon, o técnico Ferdinando Teixeira garante que a equipe cearense não jogará recuada, devendo partir para cima do tricolor paulista, explorando o contra-ataque. ?Nós vamos jogar com pegada forte. Com marcação mais forte, mas também vamos chegar com velocidade", disse, acrescentando que irá aproveitar a má fase do São Paulo, que ainda não venceu na competição. ?Jogando em casa, eles deverão ser mais cobrados do que nós", comentou o treinador. O Fortaleza também persegue a sua primeira vitória na competição. Até agora, só empatou (0 x 0 Bahia; 1 x 1 Fluminense; e 1 x 1 São Caetano). No último treino coletivo antes do embarque para São Paulo, Ferdinando Teixeira testou Chiquinho na lateral-direita e deslocou Sérgio para a esquerda. Wesley deu lugar no meio para Alyson e deverá atuar mais adiantado ao lado de Calmon.