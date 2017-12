Desfalcado, Goiás busca reabilitação Na reta final do Campeonato Brasileiro, mas com desfalques importantes, o Goiás tenta se reabilitar de duas derrotas consecutivas enfrentando o Santos, às 16 horas deste domingo, no Serra Dourada. Sabendo que o adversário vai buscar a vitória de maneira intensa e objetiva, o técnico Cuca mudou a formação do time e não esconde que vai jogar fechado e limitando as subidas dos laterais ao ataque. A escalação do time foi alterada devido aos desfalques de Fabão, João Paulo, Leandro Smith e Araújo, que estão suspensos, além de Renato que está na seleção sub-20. Com isso, Gustavo e Pedro Paulo entram na zaga, Esquerdinha volta à lateral-esquerda, o meia Danilo jogará recuado e o volante Marabá garantiu escalação no esquema 4-4-2 da equipe, que pode beneficiar o centroavante Dimba - se marcar um gol, supera a marca histórica de 29 gols de Edmundo, obtida em 1997. "Apesar dos desfalques importantes, como o do Araújo, o time está num bom momento e tem potencial para surpreender", garante Cuca, que optou em jogar com dois zagueiros e três volantes de marcação. O treinador pretende ainda introduzir um elemento surpresa para atacar e tentar bater o Santos. "O time está compacto, entrosado, e vai jogar forte na marcação", defende o zagueiro Cléber. "Mas deverá jogar fechado, mais atrás." Desmonte - Uma parte do time do Goiás, 8º colocado com 62 pontos ganhos, começa a ser desmontada. Cuca tem proposta para deixar o time no final da temporada. Fabão, Simão, Grafite e outros dez jogadores negociam a renovação de contrato. O lateral Esquerdinha estuda proposta para deixar o clube assim como o volante Marabá, que pode trocar o Goiás pelo Internacional-RS. O atacante Araújo acertou com o Shimizu para jogar dois anos no Japão, destino provável do artilheiro Dimba.