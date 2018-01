Desfalcado, Goiás pega o Figueirense O Goiás, vice-líder do Campeonato Brasileiro, entrará em campo nesta quarta-feira, às 16h, contra o vice-lanterna Figueirense, em Florianópolis, com apenas um titular: o lateral-esquerdo Jadílson. Os zagueiros André Dias e Rogério Corrêa estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o lateral-direito Paulo Baier está com uma inflamação na garganta e o zagueiro André Leone, contundido. Com a baixa dos zagueiros titulares, o técnico Geninho deve optar pelos dois zagueiros Aldo e Júlio Santos, além do volante Cléber. O meia Rodrigo Tabata, que não treinava desde a semana passada por conta de uma contratura muscular, voltou a treinar com a equipe e confirmou presença. Mesmo com tantos problemas no elenco, Geninho espera uma boa partida: ?O elenco é bom e tem todas as chances de fazer um bom jogo e vencer.?