Desfalcado, Goiás pega o São Caetano Iniciando uma maratona de três jogos fora de casa, o time do Goiás enfrenta o São Caetano neste sábado, às 16 horas no Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, tentando se manter entre os quatro primeiros - o bloco que classifica para a Libertadores. O técnico Geninho, porém, tem problemas. Esbarra no desgaste da equipe pela seqüência de jogos e o número reduzido de jogadores no elenco. Para a partida contra o Azulão, terá três desfalques. Mesmo assim, o treinador garante que manterá o mesmo esquema de jogo, com três volantes e três zagueiros. O time que vem de empate com o Paraná (1 a 1) jogará sem o zagueiro André Leone (contusão), que será substituído por Júlio Santos, o volante Danilo Portugal (suspensão), que dará lugar a Tiago, e o atacante Romerito (contusão) que ficará de fora da equipe por 30 dias e deixará a vaga para o estreante Leandrinho. Após a partida contra o São Caetano, o Goiás volta a enfrentar o Corinthians, no Pacaembu, dia 31 e depois pega o Figueirense (SC), no dia 7, pelo Campeonato Brasileiro.