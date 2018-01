Desfalcado, Goiás recebe o Guarani O técnico Cuca não poderá contar com Grafite, um dos jogadores mais ofensivos de seu ataque, na partida contra o Guarani, neste domingo, às 16 horas, no Estádio Serra Dourada. Além de Grafite, que cumpre suspensão automática e será substituído por Wando, o time tem outras duas mudanças: o lateral Michel e o meia Tiago entram nos lugares do zagueiro Cléber e do volante Simão (suspensos). ?Vou para este jogo com uma única dúvida na escalação", diz o treinador. ?No vestiário vou decidir se mantenho o Esquerdinha ou escalo o Leandro Smith na lateral-esquerda." Embalado por três vitórias nas últimas partidas, o Goiás ocupa a 11ª posição, com 53 pontos. Cuca quer determinação e marcação eficiente sobre o Guarani porque não considera o Goiás favorito, mesmo atuando em casa. "O jogo é duro, é difícil", alertou. "O Guarani é um time que tem mais pontos que nós e costuma não ter receio dos seus adversários." Já o centroavante Dimba revela que entrará em campo motivado por razões diversas. Além de tentar a conquista de pontos - o Goiás quer uma vaga na Copa Sul-Americana e precisa de mais 14 pontos - Dimba tem a pretensão de voltar à liderança da artilharia do Campeonato, que vem alternando com o são-paulino Luís Fabiano. "Do jeito em que estamos vamos bater o recorde de 29 gols do Edmundo em campeonatos brasileiros." O jogo contra o Guarani também abre perspectivas para outro atacante, Araújo, que precisa marcar dois gols para se tornar o maior artilheiro da história do Goiás, com 132 gols. "Estou motivado a obter esta marca", disse o jogador. Dill, hoje no Botafogo(RJ), detém o recorde atual de 131 gols.