Desfalcado, Grêmio enfrenta Juventude O Grêmio deve ter três importantes desfalques no clássico com o Juventude neste sábado, no estádio Olímpico, em Porto Alegre, pelo Campeonato Gaúcho. O zagueiro Anderson Polga voltou contundido do amistoso que fez com a seleção e não joga. O lateral-esquerdo Gilberto é outro machucado e não deve ter condições nem de enfrentar o Peñarol, na próxima terça-feira, pela Libertadores. E o goleiro Danrlei, com conjuntivite, ainda é dúvida. Na zaga, o técnico Tite já definiu a entrada de Adriano. Assim como Douglas, que jogará no lugar de Gilberto, na lateral-esquerda. E para substituir Danrlei, caso ele não tenha mesmo condições de jogo, Eduardo Martini foi o escolhido. O Juventude também tem problemas para o jogo deste sábado. O atacante Gustavo está contundido e será substituído por Hugo. O zagueiro Filipe Alvim e o meia Dionattan sentiram dores musculares no treino de sexta-feira, mas devem jogar. Mesmo que tenha apenas dois pontos e esteja atrás do Internacional, com quatro, o Juventude entende que um empate contra o Grêmio, no Olímpico, é bom resultado. Afinal, o time conta com vitórias no returno, quando seus três jogos estão marcados para Caxias do Sul. O Grêmio tem apenas um ponto no campeonato e depende de uma vitória para continuar com boas chances na briga por uma das duas vagas do grupo para a fase final. O outro concorrente é o Caxias, que tem dois pontos e enfrenta o Internacional neste sábado.