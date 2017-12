Desfalcado, Grêmio vai atrás do 5º título O Grêmio terá um time desfigurado para estrear na Copa do Brasil nesta quarta-feira, em Campo Grande (MS), contra a Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão (Serc). Os zagueiros titulares, Adriano e Claudiomiro, estão contundidos. Outro zagueiro do elenco, Tiago, o volante Ânderson e o centroavante Christian não jogam porque não tiveram seus contratos registrados a tempo na CBF, numa trapalhada da diretoria do clube. E o goleiro paraguaio Tavarelli ainda não tem visto de trabalho para jogar no Brasil. Assim, sem outras opções, o técnico Adílson Batista chamou o juvenil Caçapa, de 16 anos, para compor a defesa com Renato e não terá nenhum reserva para o setor. Apesar dos problemas, o Grêmio quer manter a tradição nessa volta à Copa do Brasil, depois de ficar dois anos de fora porque estava disputando a Libertadores. Em 13 participações no torneio, o time gaúcho chegou à decisão sete vezes e ganhou quatro títulos.