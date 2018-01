Desfalcado, Juventude enfrenta Bahia O técnico Cristóvão Borges, do Juventude, tem dois desfalques para o jogo contra o Bahia, nesta quarta-feira em Salvador, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Renato e o volante Dionattan cumprem suspensão pela expulsão no domingo, na vitória de 2 a 1 sobre o Coritiba. Além desses, o técnico tem mais um problema referente ao meio-campista Hugo. O jogador, que atua como atacante, tinha julgamento previsto para a noite desta terça-feira, pela expulsão em amistoso, realizado dia 21 de março, contra o Criciúma, em Santa Catarina. Como o árbitro José Nazareno Marcelino registrou na súmula que foi ofendido e agredido por Hugo, a direção do Juventude espera uma punição rigorosa. Por isso, o jogador nem viajou para a Bahia com a delegação, ficando em Caxias à espera do julgamento. A definição da equipe deve ficar para momentos antes da partida. É certa a entrada de Rodrigo Pontes em lugar de Dionattan, enquanto o ex-júnior Neto é o provável substituto de Renato. No lugar de Hugo, a opção é Rafael, que atuaria como ala esquerda, passando Michel para a frente.