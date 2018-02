Desfalcado, Manchester United encara Bolton pelo Inglês O Manchester United, que ocupa a ponta do Campeonato Inglês, recebe o Bolton no próximo sábado no estádio de Old Trafford, pela 30.ª rodada, com muitos desfalques. O time comandado pelo técnico escocês Alex Ferguson lidera a competição com 72 pontos, seis a mais que o Chelsea do português José Mourinho, que tenta o tri. A equipe do norte da Inglaterra sabe que qualquer distração na reta final do torneio pode ser fatal. Porém, o time não terá muitos jogadores para a partida, considerada perigosa pelo fato de o adversário ser o quinto colocado. Entre os desfalques estão o norueguês Ole Gunnar Solskjaer, o escocês Darren Fletcher e os franceses Louis Saha e Mikael Silvestre, este último fora pelo restante da temporada. Além disso, o time não contará com o atacante sueco Henrik Larsson, que encerrou seu empréstimo junto ao Helsingborg. O estado do elenco preocupa o técnico Ferguson, que disputará, além do Inglês, a Liga dos Campeões e a Copa da Inglaterra. Já o Chelsea terá uma missão mais fácil: encara o Sheffield United em Stamford Bridge, também no sábado. Após levar a Copa da Liga Inglesa, a equipe não perde a esperança de conquistar mais algum título - vive a mesma situação do Manchester. O Liverpool, quarto colocado, quer se recuperar da derrota para o Manchester United em casa com um triunfo sobre o Aston Villa em Villa Park. Fora da Liga dos Campeões, o Arsenal, que superou o Liverpool na terceira colocação e ainda tem um jogo a menos, visita domingo o Everton, sexto colocado na tabela, sem o artilheiro francês Thierry Henry, lesionado. A única aspiração do clube do técnico francês Arsène Wenger é conquistar uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, já que não tem mais chances de título. Completa a rodada os jogos: Blackburn x West Ham United, Middlesbrough x Manchester City, Reading x Portsmouth, Tottenham x Watford, Wigan x Fulham (sábado) e Charlton Athletic x Newcastle United (domingo).