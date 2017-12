Desfalcado, Palmeiras encara Goiás para evitar crise

O Palmeiras está sem Valdivia. Edmundo também não estará em campo neste domingo. Nem Michael, David e William. Some-se a isso o fato de o time não vencer há três jogos. O resultado é uma equipe pressionada. Contra o Goiás, às 16 horas, no Serra Dourada, o triunfo passa a ser obrigação. E é a chance de alguns jogadores, como Marquinho e Caio, provarem ao técnico Caio Júnior que têm chances de continuar no clube. O discurso do elenco é o mesmo, que a pressão de jogar em um time grande é diária e não apenas em momentos difíceis. Ninguém, no entanto, esconde que a atual situação não é das melhores. "Este talvez seja um dos principais jogos em termos de superação", falou Caio Júnior. "É o momento de uma dificuldade diferente", disse, ao ser questionado sobre tantos desfalques. "Mas sinto no time uma vontade de ganhar e isso supera qualquer problema", avisou. "Jamais um empate vai bastar pra gente", acrescentou Martinez. Neste domingo, o treinador vai armar o time com três volantes (Wendel, Pierre e Martinez) e dois homens no setor criativo para chegar à frente com o atacante Florentín. Caio e Marquinho, os responsáveis pelas jogadas, não querem nem saber de fazer feio. Um deslize no Serra Dourada pode ser decisivo para que Caio Júnior não os escale mais. Principalmente para o meia Caio. O atleta decepcionou o comandante em várias ocasiões, dentro e fora de campo. Já faltou uma vez no treinamento e, logo no segundo jogo do Brasileiro, contra o Figueirense, foi expulso após poucos minutos de atuação. Sabe que pode estar com os dias contados se falhar. "Ele [Caio] tem tudo que um jogador precisa. Tem força, velocidade e chuta com as duas pernas. Mas falta decidir se quer ser jogador ou mais um que não deu certo no futebol", falou o treinador. "Eu sou um dos que tem estendido a mão pra ele." O jogador se defende e afirma: "Não tem nada disso de ser garoto problema." Além de Caio, Marquinho também quer se firmar no time, após quase ter saído do clube no ano passado por não ter recebido as atenções que queria quando estava no Palmeiras B. "Eles [Caio e Marquinho] não são obrigados a fazer o melhor jogo da vida, mas são obrigados a dar tudo", pediu o técnico. GOIÁS x PALMEIRAS Goiás - Harlei, Amaral, Paulo Henrique, Leonardo e Diego; Paulo Baier, Fábio Bahia, Fernando Miguel e Élson; Welliton e Fabrício Carvalho. Técnico: Paulo Bonamigo. Palmeiras - Diego Cavalieri; Paulo Sérgio, Nen, Edmílson e Leandro; Pierre, Wendel, Martinez, Marquinho e Caio; Florentín. Técnico: Caio Júnior. Árbitro - Elvecio Zequetto (MS). Horário - 16 horas. Local - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).